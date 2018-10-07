Тука оцінив ймовірність приєднання Криму до Туреччини
Сценарій приєднання Криму до Туреччини навряд чи можливий.
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Про це повідомляє Главред з посиланням на заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки.
Він пояснив, що Туреччина – це країна-член НАТО і навряд чи знайдуться якісь механізми, які б спровокували Туреччину на анексію цієї території.
"Територія Криму за всіма міжнародними стандартами, в тому числі і Туреччини, визнана територією України. Ніхто жодних міжнародних заяв не робив і кроків не вживав. Я насилу можу собі уявити, якою буде реакція наших союзників, якщо раптом Туреччина заявить про якісь свої фантазії та претензії на Крим", - підкреслив Тука.
Раніше Тука розповів, як вирішити проблему з угорським громадянством на Закарпатті.