Тука оцінив ймовірність приєднання Криму до Туреччини

Заступник міністра підкреслив, що Туреччина є членом НАТО і навряд чи щось може спровокувати її на анексію Криму.

Сценарій приєднання Криму до Туреччини навряд чи можливий.

Читайте такожКіва: Угорщина готує анексію Закарпаття

Про це повідомляє Главред з посиланням на заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки.

Він пояснив, що Туреччина – це країна-член НАТО і навряд чи знайдуться якісь механізми, які б спровокували Туреччину на анексію цієї території.

"Територія Криму за всіма міжнародними стандартами, в тому числі і Туреччини, визнана територією України. Ніхто жодних міжнародних заяв не робив і кроків не вживав. Я насилу можу собі уявити, якою буде реакція наших союзників, якщо раптом Туреччина заявить про якісь свої фантазії та претензії на Крим", - підкреслив Тука.

Раніше Тука розповів, як вирішити проблему з угорським громадянством на Закарпатті.