Тука назвав умову для примирення "братніх народів" України та Росії

Чиновник не виключає, що відновлення відносин між сусідніми країнами можливе.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука не виключає можливого примирення між Росією і Україною за наявності обопільного бажання", повідомляє Главред.

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При цьому чиновник підкреслив, що ніколи не вважав росіян і українців "братніми народами".

"Моя особиста позиція: я ніколи не вважав росіян "братнім народом". Для мене чуже поняття "братні народи". Якщо ми – брати, то хто з нас Каїн, а хто Авель? Я думаю, це риторичне питання", - сказав спікер.

За словами Туки, відносини між країнами з часом можуть налагодитися, оскільки в Росії далеко не всі громадяни підтримують політику нинішнього лідера.

"Я сподіваюся, що відносини між державами запанують на партнерській основі. Як швидко це відбудеться? В першу чергу, це залежатиме від Російської Федерації. Я не думаю, що в української частини суспільства, яке іменує себе "елітою", домінує якесь упереджене ставлення до російського народу. Тому процес відновлення відносин можливий", - сказав він.

Чиновник додав, що відновлення відносин можливо тільки в разі реального бажання з боку Росії. В іншому випадку країни будуть лише віддалятися.