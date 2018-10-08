Тука пояснив, звідки в Криму набралося стільки любителів "русского мира"

За словами чиновника, Україна володіє реальними доказами мілітаризації Криму в останні роки.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука стурбований масовим процесом мілітаризації анексованого півострова Крим відставними військовослужбовцями РФ.

"Рівень мілітаризації Кримського півострова підвищується з кожним днем. Нещодавно у Крим були переведені чергові комплекси С-400 "Тріумф" з радіусом ураження цілі до 450 км і на висоті до 60 км. Хоча переважна більшість повітряних суден літає на висоті 10-12 тисяч метрів... За радіусом покриття закривається майже вся акваторія Чорного моря, вся акваторія Азовського моря і пристойна частина південно-східної України", - сказав він під час чату у "Главреді".

За словами чиновника, Україна володіє реальними доказами мілітаризації Криму в останні роки.

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"Вся річ у тому, звідки в Криму набралася така кількість любителів "русского мира"? Практично всю історію Радянського Союзу Крим займав певне місце в життєдіяльності військово-морського флоту. Служити на Чорноморському флоті завжди вважалося вкрай непрестижно, бо Чорне море, з точки зору морських доктрин, це – калюжа. Якого-небудь стратегічного значення воно не має, адже домінанта здійснюється або військово-повітряними силами, або ракетними військами. Але оскільки в радянські часи кожен офіцер за демобілізацією отримував безкоштовне житло, то, природно, вважалося дуже престижним вийти на пенсію в Севастополі і отримати житло в Криму. Дуже багато військових моряків намагалися дослужувати свої останні два, три, п'ять років саме у Севастополі. Після цього, виходячи на пенсію, вони отримували в Криму житло. Природно, туди перебирались їхні сім'ї, діти дітей", - зробив екскурс в історію Тука.

Він додав, що саме тому з часів СРСР в Криму залишилася велика спадщина з відставних військових пенсіонерів із сім'ями, які перебралися на півострів напередодні виходу на заслужений відпочинок.

"Те ж саме відбувається і зараз. Якщо протягом останніх 25 років цей процес більш-менш стримувався Україною, то зараз у Росії розв'язані руки і йде масове заселення членів сімей військовослужбовців. Це, до речі, вважається одним зі злочинів проти людяності – зміна етнічного складу населення на окупованих територіях. Це Росія зараз активно і робить", - підсумував співрозмовник.