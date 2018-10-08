Порошенко показав техніку, яку отримала українська армія (відео)

Президент розповів про передане армії озброєння та техніку.

3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки цього року "Укроборонпром" передав українській армії.

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Понад 2 тисячі одиниць з них – це нове та модернізоване озброєння, пише на своїй сторінці президент України Петро Порошенко й публікує відповідне відео.

"Бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетне-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси "Корсар", "Стугна", "Бар'єр" та ракети до них, новітні піхотні вогнемети РПВ-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв‘язку – все це вже на озброєнні у наших захисників та посилює обороноздатність України", - написав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня "Укроборонпром" передав армії модернізовані танки та нові бронетранспортери.