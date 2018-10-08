Росія хоче зірвати вибори в Україні дезінформацією і кібератаками - Порошенко

За словами президента, таке втручання відбуватиметься «і через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, і через системи хакерських кібератак для того, щоб зірвати вибори».

Росія активно втручатиметься у виборчий процес в Україні, використовуючи різні засоби, починаючи від дезінформації, і закінчуючи кібератаками.

Про це сказав президент Петро Порошенко на зустрічі зі знову обраними членами Центральної виборчої комісії, передає прес-служба АП.

«Перед вами стоять зараз завдання надзвичайно складні. Ми вже зараз бачимо і з точки зору інформації наших спеціальних органів, і з точки зору інформації наших партнерів, що Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію», - звернувся до присутніх глава держави.

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За словами президента, таке втручання відбуватиметься «і через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, і через системи хакерських кібератак для того, щоб зірвати вибори».

«І тут я сподіваюся на вашу ефективну роботу для того, щоб ми мали надзвичайно ефективні засоби протидії, щоб захистити вибір українського народу», - зазначив глава держави.

Президент також повідомив про досягнення домовленості з низкою міжнародних партнерів України про співпрацю в питаннях кібербезпеки. «Я звертався до наших партнерів, ми домовилися про те, що з кіберзахисту ми починаємо активну співпрацю. Тому висловлюю тверду надію, що результати виборів будуть надійно захищені», - підкреслив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Британія звинуватила ГРУ РФ в кібератаках по всьому світу. Згідно із заявою, від атаки російських хакерів у 2017 році також постраждали київське метро і одеський аеропорт.