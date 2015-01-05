У ГПУ пояснили, чому сину Азарова досі не висунули підозри щодо скоєння фінансових злочинів

Про це на своїй сторінці у ”Фейсбук” написав старший помічник генпрокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов.

”Повідомлення про підозру - відповідна процесуальна дія у рамках розслідування кримінального провадження. Підозра дійсно не повідомлялась, ще не час”, - сказав Карпунцов.

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За його словами, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури ”розслідується кримінальне провадження за фактом одержання народним депутатом України Азаровим О.М. неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, а саме: 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України”.

Як зазначив Карпунцов, О.Азаров підпадає під дію санкцій ЄС у зв`язку з чим до нього застосовано обмежувальні заходи, пов`язані з блокуванням належних йому активів: в Австрії на 5 рахунках у банківських установах заблоковано понад 6,7 млн. євро; в Італії – 900 тис. євро.

Крім того, у князівстві Ліхтенштейн заарештовано на рахунках компанії О.Азарова 0,5 млн. американських доларів.

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”У зв`язку із введенням щодо Азарова О.М. санкцій Швейцарією на рахунках у банківських установах останнього заблоковано 0,6 млн. швейцарських франків”, - зазначив помічник Генпрокурора.