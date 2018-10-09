Українська делегація допускає обмеження своєї участі в ПАРЄ в разі скасування санкцій проти РФ

Відповідну заяву зробив голова постійної делегації Верховної Ради в Асамблеї Володимир Ар’єв.

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи допускає обмеження своєї участі в її засіданнях в разі ухвалення найгіршого варіанту щодо скасування санкцій з Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з окупацією Криму та окремих районів Донбасу.

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв в ефірі телеканалу "Прямий" під час включення зі Страсбурга.

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"Ми будемо аналізувати, в якому вигляді вона (резолюція) буде проголосована, чи підтримуються поправки, які сьогодні були підтримані комітетом. Далі від того, в якому вже конкретному вигляді вона опиниться, ми і будемо ухвалювати рішення", - сказав Ар'єв.

"Я не буду зараз забігати наперед, але в найгіршому варіанті, ми будемо серйозно думати про те, що, напевно, варто буде обмежити певним чином, хоча б на перших етапах, нашу роботу в Асамблеї. Можливо, але знову ж таки, це при найгіршому варіанті", - наголосив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилась відкласти представлення доповіді про внесення змін до правил і процедур Асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, представлених в ній.

Доповідач ПАРЄ Петра де Саттер запевнила, що доповідь про внесення змін у процедури Асамблеї не має на меті зняття санкцій з РФ.

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Сьогодні в ПАРЄ розглянуть зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. За наполяганням української делегації, комітет Асамблеї з питань регламенту підтримав пропозицію не збільшувати частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти російської делегації, але це рішення має ще підтримати Асамблея під час розгляду резолюції щодо ухвалення регламентних змін до правил і процедур Асамблеї.

8 жовтня Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідне обговорення про внесення можливих змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

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Раніше Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.