"К*рва! Прибила б!': скандальна письменниця пригрозила главі Міносвіти через російську мову

Вона також уточнила, що не обмежиться подачею скарг в СБУ і ГПУ і попросила народних депутатів негайно ініціювати зняття Гриневич з посади.

Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой нецензурно облаяла міністра освіти Лілію Гриневич через скандал з пропагандистськими підручниками з російської мови в українських школах.

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Крім того, вона заявила, що буде ініціювати її відставку. Зокрема, Ніцой зайнялася підготовкою листів зі скаргами в Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру, про що повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Шок. Що. Це. Таке. Гриневич повернула до школи підручник з двоглавим орлом і російським триколором. Два роки тому, зі скандалом, нам вдалося цей підручник зняти. Зараз ці підручники знову в школах", - обурено написала вона.

За словами Ніцой, активістка Марина Зеленюк знайшла на сайті Міністерства освіти і науки рекомендацію використовувати скандальний підручник на уроках російської мови в 1-3 класах для шкіл з українською мовою навчання. Цей факт також вкрай розлютив письменницю, і вона жорстко розкритикувала главу міністерства, не підбираючи висловів.

"Що?! Школи з українською мовою навчання, перші класи, вчать мокшанську мову?! Двоглавого орла і триколор? Наші маленькі українські діти?! Відкрила сайт МОН і пережила справжній шок. Я цей підручник два роки тому вилучила! Затрусилися руки. Якби переді мною була в той момент міністр, я б не знаю, що їй зробила. К*рва. Прибила б", - обурюється Ніцой.

Вона також уточнила, що не обмежиться подачею скарг в СБУ і ГПУ і попросила народних депутатів України негайно ініціювати зняття Гриневич з посади через те, що, за словами Ніцой, міністр є "кремлівською консервою". Сама міністр поки ніяк не відреагувала на скандал.

Як повідомляв УНІАН, першими на прокремлівські підручники з російської мови поскаржилися в Олександрівській школі Лиманського району Одеської області. Так, людей обурило, що на сторінках видання двоголового орла називають символом величі та застереженням про те, що "з Росією воювати небезпечно". Крім того, в книзі дітям нав'язують думку про спорідненість української та російської мов.

Після виникнення суспільного резонансу у Міносвіти вирішили відреагувати на ситуацію і запевнили, що ще три роки тому наказали заклеїти скандальну вправу в підручнику з російської мови для 3 класу, де прославляється герб країни-агресора. Також у відомстві додали, що обмежилися такими заходами, оскільки передрукувати видання немає можливості.