Мороз побудує роботу іншим чином

Завтра о 9.15 у Верховній Раді відбудеться Погоджувальна рада лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ВР Олександр МОРОЗ після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, в якій брав участь і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Спікер повідомив, що на черзі стоять питання про затвердження голів парламентських комітетів та іншого керівництва комітетів.

О.МОРОЗ підкреслив, що виступає за пропорційний розподіл комітетів між усіма фракціями, представленими у парламенті.

Спікер також не виключив, що ВР може «іншим чином побудувати свою роботу».

«Сподіваюсь, що члени Погоджувальної ради знайдуть згоду», - сказав голова ВР.

«Ми готові розглянути всі пропозиції», - сказав О.МОРОЗ, підкресливши, що не має сумнівів у легітимності керівництва ВР. «Можемо спокійно працювати», - додав він.