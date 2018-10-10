Тука розповів, як змусити Москву змінити свою позицію щодо миротворців на Донбасі

Заступник міністра констатував, що навіть після введення миротворців ООН у Росії буде величезна агентурна мережа на нині окупованих територіях.

Введення миротворців ООН в зону бойових дій на Донбасі поки що залишається виключно теоретичним питанням, і аби почати його практичну реалізацію, необхідно змінити позицію РФ.

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Таку заяву під час чату на "Главреді" зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, домогтися зміни позиції РФ можна лише збільшенням тиску – «дипломатичного, економічного, фінансового, інформаційного».

"З моєї точки зору, чим швидше буде введена миротворча місія на окуповані території, тим швидше повернеться мир, тим швидше почнеться процес відновлення та реінтеграції цих територій. Як громадянин України, я б хотів, щоб це було вже завтра. Але як реаліст, я розумію, що найоптимістичніший прогноз – це рік", – заявив Тука.

Чиновник визнав, що введення миротворців на Донбас буде пов'язано з низкою загроз.

"Загрози є завжди. Тому що навіть якщо територія перебуває під контролем Організації об'єднаних націй, вона не знаходиться під контролем держави Україна до певного моменту. Тому загроза зберігатиметься", – підкреслив він.

Тука також зазначив, що Росія все одно буде мати "колосальну агентурну мережу на нині окупованій території і колосальну кількість агентів впливу".

"І в будь-який момент Росія буде здатна дестабілізувати ситуацію на цих територіях. Тому її слід примушувати, щоб вона відмовилася від таких своїх ідей", – зазначив він.

Щодо переліку країн, які готові надати своїх військовослужбовців для виконання миротворчої місії, але неприйнятні для України, чиновник зазначив, що список таких «небажаних країн» набагато ширше, ніж озвучують серед політиків.

«Як правило, вони називають Білорусь і Казахстан. Насправді, список таких країн набагато ширший, тому що російських сателітів досить багато, в тому числі і в Європі", – констатував він.

Раніше Георгій Тука прокоментував перспективу відшкодування Росією шкоди Україні за анексію Криму та агресію на Донбасі. Чиновник сподівається, що РФ рано чи пізно припинить своє існування як єдина держава.