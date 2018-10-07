Імперія розпадеться: Тука розповів, коли Київ зможе вимагати від Кремля відшкодування збитків за агресію

Заступник міністра закликав західних союзників подумати про те, як зберегти контроль над ядерною та хімічною зброєю Росії після її розпаду.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука прокоментував перспективу відшкодування Росією збитків Україні за анексію Криму та агресію на Донбасі.

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"Вірю, що ми (коли я кажу "ми", то маю на увазі Україну і наших союзників) зрештою доб`ємося цього відшкодування. Розумію, що зараз частина читачів звинуватить мене в захмарних мріях. Але я чудово пам'ятаю дев'яності роки, коли Росія тріщала по швах, і тоді виключно з допомогою Сполучених Штатів Росію заповнювали готівковим доларом і "стегенцями Буша", Єльцину вдалося утримати загрозу ядерної та хімічної зброї, загрозу, яка тоді розповзалася. Цього й боялися в першу чергу США. Росії вдалося тоді утримати у вигляді єдиного держави", - підкреслив посадовець під час чату на "Главреді".

Заступник міністра також закликав західних союзників подумати про те, як зберегти контроль над ядерною та хімічною зброєю Росії після її розпаду.

"Я дуже хотів би, щоб ця імперія припинила своє існування. Це зовсім не означає, що я хочу атомної війни або знищення всіх росіян бактеріологічною зброєю - абсолютно ні. Я тільки хочу, щоб це утворення припинило існувати в якості держави і розбилося на кілька складових. І коли цей процес почне відбуватися (а я в це вірю), тоді і можна буде вести мову про відшкодування збитків, завданих Україні. До того моменту, я боюся, проросійське лобі в Європі буде чинити істеричний опір притягненню Росії до відповідальності", - вважає Тука.

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