Яценюк попросив Німеччину про розширення допомоги Україні - ЗМІ

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час візиту до Берлін, передає DW.

У ході зустрічі у берлінському замку "Бельвю" Яценюк сказав, що у зв'язку з важкою економічною ситуацією в Україні він сподівається на збільшення допомоги з боку Німеччини.

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За повідомленням джерел, близьких до переговорів, Яценюк у ході зустрічі запевнив Гаука в тому, що Київ виконає свою частину мінських домовленостей про врегулювання кризи на сході України.

Нагадаємо, вдень 7 січня в Берліні представники Німеччини та України підписали спільний документ про намір надати Києву кредит у розмірі 500 млн євро під низький відсоток терміном на 20 років. На ці кошти планується фінансувати проекти з відновлення східних регіонів України, які постраждали від збройного конфлікту з проросійськими сепаратистами.

8 січня український прем'єр зустрінеться в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Основною темою переговорів будуть шляхи врегулювання конфлікту на сході України.