СБУ відреагувала на інформацію про зв’язки топ-посадовця Служби зовнішньої розвідки Семочка з РФ

Речник СБУ зазначила, що Служба зовнішньої розвідки, де працює Семочко, не має стосунку до Служби безпеки України.

Служба безпеки України опрацює звернення народних депутатів щодо можливих зв’язків першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка з спецслужбами РФ.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Служба безпеки в межах законодавства реагує на усі звернення», - заявила вона, коментуючи звернення близько 20 народних депутатів щодо перевірки можливих зв’язків Семочка з громадянами та спецслужбами РФ на предмет дій, що становлять загрозу національній безпеці України, яке на початку тижня було спрямоване до СБУ.

При цьому Гітлянська зазначила, що Служба зовнішньої розвідки, де працює Семочко, не має стосунку до Служби безпеки України.

«Це окремий орган, який не підпорядковується СБУ», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня НАБУ за матеріалами журналістського розслідування стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Зокрема, журналісти програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування і з’ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн грн, а у членів його родини - російське громадянство та бізнес у Криму. Крім того, згідно з розслідуванням, під час його роботи у контррозвідці з фармацевтичних компаній вимагали хабарі.