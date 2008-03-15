Хорошковський не мітить у крісло Тимошенко, бо не хоче бути ”порожнім місцем”

Голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ спростовує чутки про те, що може стати новим прем`єр-міністром.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (689) 15-21 березня 2008 р., коментуючи інформацію, що в кінці минулого тижня в нього відбулася зустріч із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, у ході якої глава держави запропонував В.ХОРОШКОВСЬКОМУ подумати про перспективу прем`єрства.

«Не було ніякої зустрічі, ніякої розмови. Часи вже інші: мало одержати пропозицію, навіть при хороших особистих відносинах. Прем`єр-міністр без політичної підтримки в парламенті - це порожнє місце, тимчасове явище», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, важко уявити, що в Україні може з`явитися «технічний» прем`єр. «Це може бути тільки людина надамбітна, для якої ця посада є самоціллю. Але для розумної людини, яка не випала з політичного контексту, це просто безумство», - сказав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також підкреслив, що вважає провокацією всі розмови про те, що посада глави митної служби є для нього стартовою позицією для участі у виборах Президента. «Я це розцінюю як провокацію. Крісло голови Державної митної служби України для мене не є стартовим майданчиком на шляху до інших посад, я про це навіть не думаю», - сказав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що причина його приходу в митну службу – це інтерес до роботи з погляду управління системою. За його словами, система роботи, яка склалася в митних органах протягом довгих років, не є ні ефективною, ні відлагодженою. «Тому основна мета моєї роботи в ДТСУ — побудова ефективної системи й викорінення протизаконних явищ», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.