Балога нагадав Яценюку, що всі під Богом ходять (лист голови СП)

Голова Секретаріату Президента Віктор Балога написав листа спікеру Верховної Ради Арсенію Яценюку. Послання стосується церкви, яку було відкрито в одному з кабінетів парламенту в січні 2008 року силами депутатів Ігоря Рибакова з БЮТ та Валерія Малишева із Партії регіонів.

Лист можна було би представити як особисте листування Балоги з Яценюком, якби він не був оформлений на бланку глави секретаріату Ющенка, зауважує Українська правда, якій стало відомо про лист із власних джерел.

Події навколо облаштування православної каплиці в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Садова 3-а, Балога вважає “нездоровою метушнею, яку створюють окремі особи”.

Також Балога просить Яценюка “ із розумінням поставитися до цієї проблеми та врахувати те, що зазначена каплиця вже освячена”. Та рекомендує: “не варто створювати проблеми там, де її немає. Адже всі ми ходимо під Богом”.