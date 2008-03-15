Балога нагадав Яценюку, що всі під Богом ходять (лист голови СП)
Та просить не чіпати “освячене”
Голова Секретаріату Президента Віктор Балога написав листа спікеру Верховної Ради Арсенію Яценюку. Послання стосується церкви, яку було відкрито в одному з кабінетів парламенту в січні 2008 року силами депутатів Ігоря Рибакова з БЮТ та Валерія Малишева із Партії регіонів.
Лист можна було би представити як особисте листування Балоги з Яценюком, якби він не був оформлений на бланку глави секретаріату Ющенка, зауважує Українська правда, якій стало відомо про лист із власних джерел.
Події навколо облаштування православної каплиці в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Садова 3-а, Балога вважає “нездоровою метушнею, яку створюють окремі особи”.
Також Балога просить Яценюка “ із розумінням поставитися до цієї проблеми та врахувати те, що зазначена каплиця вже освячена”. Та рекомендує: “не варто створювати проблеми там, де її немає. Адже всі ми ходимо під Богом”.