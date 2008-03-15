Луценко уявив собі ”привітний прийом” у Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань розслідування порушень законів представниками столичної влади дозволять повноцінно перевірити діяльність Київської міської державної адміністрації.

Таку думку він висловив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» № 10 (689) 15 - 21 березня 2008 р.

«Сумніваюся, що парламентській комісії дозволять повноцінно перевірити діяльність Київської адміністрації», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр пояснив це тим, що нинішній мер столиці не допускає представників державних органів до перевірки необхідної документації.

«Якщо Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заборонив допускати до необхідних матеріалів навіть представників повноважних державних органів, якщо ховали папери від міліціонерів і не відкривали дверей прокурорам, я можу собі уявити, який «привітний» прийом буде наданий парламентським слідчим», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що парламентській комісії можуть стати в нагоді висновки робочої групи Кабінету міністрів, якій вдалося знайти підтвердження масових порушень і зловживань з боку столичної влади.

Крім того, підкреслив міністр, відповідні документи направлені до прокуратури.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, зібраний фактаж дає підстави говорити, як мінімум, про неефективне управління містом. «Вірю, що на підставі цих документів ТСК зробить однозначний висновок про необхідність зміни керівництва міста», - сказав він.

Міністр припустив, що після цього питання буде внесено до порядку денного сесії і буде ухвалене єдино вірне політико-правове рішення про дострокові вибори мера Києва. «Сподіваюся, що вони пройдуть навесні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київської міської ради і її виконавчого органу».

12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести у цей термін службове розслідування щодо невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції і законів.

14 березня народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція Блоку Юлії Тимошенко) заявив, що у понеділок, 17 березня, у Верховній Раді України буде зареєстрований проект постанови про призначення дострокових виборів мера Києва і міської ради.