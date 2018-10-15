Екс-депутат Держдуми сказав, коли налагодяться стосунки України і Росії

Опозиція РФ повинна прямо говорити, що питання війни і миру є центральним у політиці країни, вважає колишній депутат.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що відносини між Україною і Російською Федерацією швидко нормалізуються після того, як в РФ закінчиться "пропагандистський морок".

Примирення держав обов'язково відбудеться, розповів екс-депутат під час чату на "Главреді".

За його словами, зовнішньополітичні погляди росіян украй нестабільні. "На моїй пам'яті, тричі ставлення до тих же американців змінювалося від позитивних до вкрай неприязних і назад. А вже Америка — це конкретний довгостроковий зовнішньополітичний суперник", — зазначив співрозмовник.

"Україна набагато ближче до Росії, з великою кількістю родинних зв'язків. Тому я переконаний, що як тільки пропагандистський морок закінчиться, відносини швидко нормалізуються. Це злочин — те, що роблять російські ЗМІ", — додав Пономарьов.

Екс-депутат переконаний, що "примирення між нашими країнами обов'язково станеться, треба тільки діяти спільно і раціонально, розуміючи, що спочатку потрібно домогтися зміни влади в Росії, а потім вирішувати всі суперечності, які між нами накопичилися".

"Але російська опозиція, звичайно, не повинна ховати голову в пісок, замазувати маслом бутерброди, а повинна прямо говорити, що питання війни і миру — це центральне питання не тільки зовнішньої, але і внутрішньої політики Російської Федерації", — підкреслив він.

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"У людей, на щастя чи на жаль, пам'ять досить коротка, тому я не думаю, що мине багато часу після відходу Путіна (президента РФ Володимира Путіна — Ред.) для нормалізації відносин між нашими країнами", — сказав співрозмовник.

Колишній депутат підкреслив, що існує величезна кількість прикладів і в історії, і в сучасному світі, коли після найкривавіших конфліктів ситуація швидко нормалізувалася, і самі похмурі сторінки переверталися.

"Я навіть не кажу про США і Англію в якості такого прикладу. Але подивіться, наприклад, на африканську Руанду, де 20 років тому в результаті одного з наймасштабніших актів геноциду в історії загинуло більше мільйона чоловік, а зараз в цій країні не тільки відновлений громадянський мир, але вона ще й є однією з країн Африки, які найбільш динамічно розвиваються, — заявив Пономарьов.

"Тому я дивлюся в майбутнє з оптимізмом і впевнений, що при нашому поколінні вже все буде нормально", — зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, екс-депутат Держдуми оцінив ймовірність повернення Криму до складу України.