У Донецьку бойовики відновили трансляцію двох російських телеканалів
20:26, 08 січня 2015Політика
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У Донецьку терористи відновили трансляцію двох російських телеканалів, мовлення яких заборонене на території України.
Бойовики транслюють на донбасі російську пропаганду / molbuk.ua
Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, також на території, що контролюється бандформуваннями так званої "ДНР", готується до випуску газета «Мирний Донбас», яка поширюватиметься накладом у 100 тис. примірників та міститиме ідеї сепаратизму і тероризму.
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