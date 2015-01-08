У Донецьку бойовики відновили трансляцію двох російських телеканалів

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, також на території, що контролюється бандформуваннями так званої "ДНР", готується до випуску газета «Мирний Донбас», яка поширюватиметься накладом у 100 тис. примірників та міститиме ідеї сепаратизму і тероризму.