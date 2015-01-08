Луценко: Головні проблеми для цивілізованого людства – проблема свободи і проблема безпеки

Саме ті події заклали основи перезавантаження стосунків США і РФ. Про це в ефірі програми «Час. Підсумки дня» на 5-ому каналі заявив координатор парламентської коаліції Юрій Луценко, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«Цей випадок керівництво Росії також може використати для того, аби відновити співпрацю із Заходом і уникнути надзвичайно важких для Кремля економічних санкцій», - зазначив народний депутат.

Він зазначив, що цей факт турбує його як політика: «А як людина – Луценко, занепокоєний тим, що терористичні угруповання вбивають людей за думки, критику і, зрештою, карикатури».

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«Це є ознакою того, що ніхто не може почуватися безпечно, як на окремому острові. Ми всі пов’язані невидимими ниточками. І події на Донбасі, ініційовані імперіалістичним Кремлем, і події в Парижі, ініційовані фундаменталістами, є пов’язаними речами», - вважає Луценко.

За його словами, на перший план для всього цивілізованого людства виходять дві головні проблеми – проблема свободи і проблема безпеки, підкреслюється в повідомленні.