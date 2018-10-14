Порошенко: сподіваюся, що об'єднавчий Собор церков відбудеться всупереч приказці «де два українці - три гетьмани»

За словами президента, томос про автокефалію буде вручено авторитетному владиці, якого обере об’єднаний Архієрейський собор.

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, щоб об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться всупереч приказці «де два українці – три гетьмани».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на урочистому заході до Дня захисника України на Софійській площі в Києві.

Порошенко, нагадуючи, що Вселенський патріархат ухвалив рішення про надання Українській церкві автокефалії, підкреслив: «Томос буде вручено предстоятелю церкви – достойному, авторитетному, досвідченому владиці, якого обере об’єднаний Архієрейський собор, з благословення Константинопольського патріарха та церкви-матері на цей собор зберуться усі єпископи і УПЦК КП, і УАПЦ, і разом з ними будуть і групи єпископів УПЦ МП, які між кремлівською зіркою та православним хрестом обрали хрест, між Україною та Росією обрали Україну».

«Сподіваюся і вірю, що Собор пройде всупереч нашій національній приказці про те, що «там, де два українці – там три гетьмани». Відповідальність, яка лежить на учасниках об’єднавчого Собору, без перебільшення історична», - заявив президент.

Глава держави Порошенко, що до середини XVII століття до московського «полону», Київська митрополія користувалася широкими правами у структурі матері-церкви.

«Але ніколи ще українська церква не мала автокефалії, визнаної Вселенським православ‘ям. У наші дні, саме зараз на наших очах і за нашої безпосередньої участі це стається уперше у понад тисячолітній історії нашої церкви», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня Київський патріархат закликав єпископат, духівництво та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку Об’єднавчого собору.