Грицак: за роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ

Ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.

З 2014 року в ході бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак у своєму зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України, повідомляє «Українська правда».

«Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу», - говориться у зверненні.

Також Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.

«За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами», - повідомив він.