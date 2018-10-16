Грицак: за роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ
14:47, 16 жовтня 2018Політика
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Ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.
фото УНІАН
З 2014 року в ході бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак у своєму зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України, повідомляє «Українська правда».
«Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу», - говориться у зверненні.
Також Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.
«За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами», - повідомив він.
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