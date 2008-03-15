Для тих, хто не помітив, Литвин нагадав про невиконані обіцянки Тимошенко

Голова Народної партії, народний депутат України Володимир ЛИТВИН заявляє, що Блок Юлії Тимошенко не виконав своїх передвиборчих обіцянок щодо переходу України на контрактну армію. Про це він нагадав сьогодні на прес-конференції у Житомирі з нагоди 13-ї конференції обласної організації НПУ, передає кореспондент УНІАН.

"Говорячи про контрактну армію, яку Україні обіцяли, я зазначу, що призов знову оголошено, а люди в нас в Україні вже забули, що їм обіцяли, що призову більше не буде", - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, у будь-якій іншій країні "вже був би мінус тій політичній силі, яка це пропонувала".

При цьому В. ЛИТВИН зазначив, що для переходу на контрактну армію державі потрібні великі гроші.

"Те, як у нас проводиться в Україні експеримент з переходу української армії на контрактну, можна бачити на прикладі міста Новоград-Волинського Житомирщини, коли командир приїздить на роботу на веломашині, а там його підлеглих немає і він їздить веломашиною по сусідніх селах, збираючи їх . Один не прийшов, бо череду пас, інший сіно косив", - сказав В. ЛИТВИН.

За його словами, наразі в армію за контрактом служити йдуть ті, хто не може себе "знайти на цивілці".