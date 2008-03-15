Ющенко візьме участь у розширеній колегії Міністерства юстиції

У понеділок, 17 березня, о 14.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у розширеній колегії Міністерства юстиції (пров. Рильський, 10). Як повідомляє прес-служба глави держави, головна тема колегії - питання підвищення ефективності діяльності державної виконавчої служби та забезпечення її взаємодії з правоохоронними органами та органами державної влади під час виконання судових рішень.

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