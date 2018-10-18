Волкер: Росія налаштована "продовжувати війну на Донбасі"

На переконання спецпредставника США, Росія не має наміру змінювати свою позицію до виборів в Україні.

Спеціальний представник державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер переконаний, що Російська Федерація не має наміру змінювати свою позицію до проведення президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 році.

Про це американський дипломат повідомив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Читайте такожВолкер розповів про контакти із "сірим кардиналом Кремля" Сурковим

Він заявив, що США не могли вплинути на процес ухвалення рішень президентом Росії Володимиром Путіним та інших представників РФ щодо того, чи "продовжувати війну на Донбасі".

"Вони налаштовані продовжувати робити це. І моя оцінка стосується того, що шанси на зміну ними їхньої позиції тепер менші, аніж вони були навіть рік тому. Я думаю, що Росія по суті вирішила перечекати до українських виборів, подивитися, що станеться - може там будуть нові можливості, які виникнуть, щоб отримати більш сприятливу позицію для Росії?", - зазначив Волкер.

У цьому зв'язку він висловив жаль, бо ситуація на Донбасі і надалі матиме негативні гуманітарні наслідки.

Також спецпредставник США вважає, що в Україні не розглядають військовий варіант повернення окупованих Росією територій.

"Я можу сказати з великою впевненістю, зустрівшись з усіма, що Україна не має ілюзій щодо повернення під свій контроль території, яку вона втратила через застосування сили (Росією - УНІАН). Це буде катастрофою для України, щоб спробувати це здійснити ", - сказав Волкер.

При цьому, на його думку, важливим фактом є те, що Україна наростила потенціал та міць своїх збройних сил, що дозволятиме їй продовжувати перетворювати країну на успішну європейську демократію.