Порошенко: рішення про створення європейського каналу антипропаганди може бути прийнято в травні

Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Ринкевичсом. Під час зустрічі в Києві український президент наголосив на важливості практичної реалізації ініціативи низки країн Євросоюзу та України про створення європейського російськомовного каналу як джерела об'єктивної інформації.

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Глава держави заявив, що рішення про створення такого каналу могло б стати одним з практичних результатів саміту Східного партнерства у Ризі.

Президент України подякував Латвії за постійну наполегливу підтримку незалежності та територіальної цілісності України і висловив сподівання на успішне проведення саміту Східного партнерства, який запланований у Ризі в травні 2015 року.

У свою чергу, міністр закордонних справ Латвії зазначив, що його "країна завжди дотримувалася і буде дуже жорстко стояти на позиції непорушності кордонів і територіальної цілісності України, а також не визнає незаконну анексію Криму".

Едгарс Ринкевичс наголосив на важливості координації зусиль європейської дипломатії для підтримки України і єдності напередодні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Він повідомив, що в Євросоюзі ведеться активна робота для розуміння того, яка допомога потрібна Україні і що необхідно для посилення конкурентоспроможності економіки України.

Також Порошенко і Ринкевичс обговорили питання макрофінансової допомоги для України і додаткові можливості для її виділення з боку ЄС.