Клімкін розповів, чого хоче Україна від саміту Східного партнерства у Ризі

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільній прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгарсом Ринкевичсом.

"У нас великі надії на Ризький самміт Східного партнерства. Ми вважаємо, що на ньому ми повинні досягти чіткого бачення, яким чином далі буде здійснюватися допомога в імплементації Угоди між Україною та Європейським союзом. Я маю на увазі не тільки бачення, але і конкретні рішення, яким чином ми будемо це робити", - сказав Павло Клімкін.

За його словами, Україна і Євросоюз працюють над тим, щоб досягти "визначальних рішень" в плані подальшого шляху до лібералізації візового режиму.

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У свою чергу Едгарс Ринкевичс зазначив, що під час переговорів у Києві домовлено постійно обмінюватися думками щодо підготовки до цього саміту. "Ризький саміт продемонструє серйозну заангажованість Європейського союзу щодо політики Східного партнерства та України зокрема", - сказав він.

Едгарс Ринкевичс вважає, що в ході цього саміту потрібно розробити дорожню карту подальших дій. "На Ризькому саміті потрібно буде створити серйозну дорожню карту, яка б допомогла таким країнам Східного партнерства як Україна, Молдова, Грузія рухатися на шляху імплементації Угоди про асоціацію", - сказав Едгарс Ринкевичс, додавши, що мова йде не тільки про гроші, але і про експертні знання.

Він висловив сподівання, що на Ризькому саміті "ми конкретно побачимо, яким шляхом треба рухатися Україні та Грузії".