Мер Дніпра Філатов заявив, що за ним стежать і попросив надати йому особисту охорону

Філатов заявив, що за ним стежать. На його думку, це може бути або провокація з боку «правоохоронців», або підготовка замаху.

Мер Дніпра Борис Філатов просить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юрія Луценка надати йому особисту охорону.

Про це міський голова написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора, 18 жовтня, біля будинку, де він мешкає, півдня стояли автомобілі з київськими номерами і «ходили незрозумілі» люди.

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Мер Дніпра повідомив, що раніше на нього було скоєно сепаратистами три замахи та лунали особисті погрози з боку покійного ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Філатов зазначив, що він «не істерить і не нервує», але має «загострене відчуття небезпеки».

«У мене є тільки дві версії стеження: або це провокація з боку «правоохоронців», або підготовка замаху», - написав мер Дніпра.