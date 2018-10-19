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Мер Дніпра Філатов заявив, що за ним стежать і попросив надати йому особисту охорону

19:46, 19 жовтня 2018
Політика
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Філатов відзначив, що він «не істерить і не нервує», але має «загострене почуття небезпеки» / Фото УНІАН

Мер Дніпра Борис Філатов просить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юрія Луценка надати йому особисту охорону.

Про це міський голова написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора, 18 жовтня, біля будинку, де він мешкає, півдня стояли автомобілі з київськими номерами і «ходили незрозумілі» люди.

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Мер Дніпра повідомив, що раніше на нього було скоєно сепаратистами три замахи та лунали особисті погрози з боку покійного ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Філатов зазначив, що він «не істерить і не нервує», але має «загострене відчуття небезпеки».

«У мене є тільки дві версії стеження: або це провокація з боку «правоохоронців», або підготовка замаху», - написав мер Дніпра.

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Теги: #Філатов#Борис Філатов