У Криму масово конфісковують приватну власність, вилучили вже на мільярд - ЗМІ

"І хоча втрата власності – це давно відомий ризик ведення бізнесу в Росії, раніше такі випадки були поодинокими, тимчасом як у Криму конфіскація набуває небачених масштабів", - пише New York Times, яку цитує Голос Америки.

"Відколи Росія 10 місяців тому захопила півострів, за оцінками власників і юристів, у власників відібрали нерухомості та іншого майна на суму понад 1 млрд доларів США. Сюди входять банки, готелі, верфі, ферми, заправочні станції, великий хлібзавод, важливий молокозавод і навіть приміщення Ялтинської кіностудії", – пише видання.

"Державна рада республіки Крим" у серпні надала уряду право вилучати майно для підтримання "життєво важливої діяльності", пише газета.

Читайте такожВ окупованому Криму через повальний дефіцит скасували сертифікацію українських продуктів

За словами юристів, за допомогою такого розпливчастого визначення можна виправдати будь-що. Таким чином влада намагається наповнити бюджет півострова.

"Міністерство юстиції України повідомило, що майже 4 000 українських підприємств та організацій втратили власність у Криму", – пише NYT.

За словами власників, конфіскація майна в таких обсягах відбувається вперше з часів соціалістичної революції 1917 року. Багато хто подає позови до суду, але мало хто вірить в успіх.

"Кримська "влада" часто закликає мати терпіння, заявляючи, що зміни загалом відбуваються добре. Однак ті, кого ущемлюють органи влади, дедалі більше невдоволені російською владою", – пише ЗМІ.