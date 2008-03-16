Тимошенко доручає членам ЦВК від БЮТ усунути голову Центрвиборчкому

Члени Центральної виборчої комісії від БЮТ 17 березня підготують проект рішення про відставку Володимира ШАПОВАЛА з посади голови комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Нам не цікаво, з якого табору чиновники є захистом для корупції. Саме тому я звертаюся до членів Центральної виборчої комісії, які пройшли за квотою нашої політичної сили (БЮТ – УНІАН), щоб вони у понеділок вранці забезпечили подання проекту рішення про звільнення пана ШАПОВАЛА з посади голови ЦВК, а потім на основі консультацій затвердити нового голову ЦВК», - сказала вона.

За її словами, демократична команда тривалий час чекала, коли голова ЦВК В.ШАПОВАЛ вживе заходів зі скликання засідання ЦВК для розгляду питання про реєстрацію 15 нових депутатів від БЮТ у Київській міськраді.

Вона також запропонувала членам ЦВК від БЮТ не приступати до розгляду будь-якого іншого питання на засіданні комісії доти, доки не буде розглянуто проекту рішення про звільнення В.ШАПОВАЛА з посади голови ЦВК.

«Якщо у понеділок таке рішення буде ухвалено, то в міськраді міста Києва буде створено більшість депутатів демократичних сил, які цілком здатні усунути Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади, оголосити референдум і зробити все для того, аби провести дострокові вибори мера Києва і Київради», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, засідання Центрвиборчкому з метою ухвалення рішення про реєстрацію нових депутатів БЮТ у Київраді вже кілька разів не відбулися через відсутність кворуму.

13 березня В.ШАПОВАЛ закликав усіх членів ЦВК подати у відставку. Він відзначив, що відставка всіх членів ЦВК була б найприйнятнішим виходом із ситуації, що склалася. В.ШАПОВАЛ також відзначив, що навіть якщо члени ЦВК не підтримають його пропозицію, він має намір написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Проте заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА і секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ не бачать підстав для своєї відставки. Зокрема, Т.ЛУКАШ назвала ініціативу В.ШАПОВАЛА його особистою думкою. «Мене все влаштовує в Центральній виборчій комісії», - сказала вона.