Президент чітко знає кожний рядок коаліційної угоди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримає подання Кабінету Міністрів про звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я абсолютно впевнена, що Президент стоятиме на боці дострокових виборів мера Києва і міськради. Я хочу в це вірити, і знаю позицію Президента, і знаю, що він чітко знає кожний рядок коаліційної угоди демократичних сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також вважає недостатнім рішення Президента про усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади на 15 днів.

«Це більше скидається як фарс, а не конкретні дії, які дійсно усувають найбільш корумповану людину від влади. Я думаю, що нам потрібно діяти так, як це передбачено коаліційною угодою – приводити до Києва нового мера і новий склад Київради», - впевнена вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом усунув Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування про невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції і законів.