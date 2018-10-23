Сенцов став лауреатом польської премії

Цю премію щорічно вручає Міністерство закордонних справ Польщі.

Український режисер і політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії Pro Dignitate Humana від Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі.

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Про це заявив глава польського МЗС Яцек Чапутович на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним.

"Під час візиту міністра закордонних справ України глава МЗС Чапутович оголосив, що цьогорічну нагороду Pro Dignitate Humana отримає Олег Сенцов. Режисер в російській в'язниці нагадав про долю політичних в'язнів в Росії і окупованому Криму", - зазначив він.

У свою чергу, Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для Сенцова і висловив переконання, що разом з Чапутовичем незабаром буде можливість подивитися у Варшаві новий фільм Сенцова і поспілкуватися з ним особисто на прем'єрі.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2016 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терактів у Сімферополі, Севастополі і Ялті.