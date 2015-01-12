МЗС Німеччини: Сьогоднішня зустріч в "нормандському форматі" навряд чи буде результативною (відео)

21:10, 12 січня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що не має впевненості, що під час сьогоднішньої зустрічі з главами МЗС в "нормандському форматі" буде досягнутий результат, але буде неправильним не спробувати цього зробити.

twitter.com/MFA_Ukraine

Про це повідомляє офіційний Twitter німецького зовнішньополітичного відомства.

"Міністр закордонних справ Штайнмайєр перед початком зустрічі міністрів закордонних справ (в форматі "нормандської четвірки") в Берліні: "Не впевнений, що прогрес буде досягнутий - але це буде неправильно не здійснити спробу його досягти", - відзначається у повідомленні.

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Перед початком зустрічі, Штайнмайєр привітав міністрів закордонних справ з України, Франції та Росії.

Раніше у німецькому МЗС заявили, що глави МЗС "нормандської четвірки" досі не узгодили ключові питання щодо зустрічі в Астані, тому 15 січня саміт щодо врегулювання української кризи, очевидно, не відбудеться.

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