МЗС Німеччини: Сьогоднішня зустріч в "нормандському форматі" навряд чи буде результативною (відео)
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що не має впевненості, що під час сьогоднішньої зустрічі з главами МЗС в "нормандському форматі" буде досягнутий результат, але буде неправильним не спробувати цього зробити.
Про це повідомляє офіційний Twitter німецького зовнішньополітичного відомства.
"Міністр закордонних справ Штайнмайєр перед початком зустрічі міністрів закордонних справ (в форматі "нормандської четвірки") в Берліні: "Не впевнений, що прогрес буде досягнутий - але це буде неправильно не здійснити спробу його досягти", - відзначається у повідомленні.
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Перед початком зустрічі, Штайнмайєр привітав міністрів закордонних справ з України, Франції та Росії.
Раніше у німецькому МЗС заявили, що глави МЗС "нормандської четвірки" досі не узгодили ключові питання щодо зустрічі в Астані, тому 15 січня саміт щодо врегулювання української кризи, очевидно, не відбудеться.