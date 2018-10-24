"Тут сидить злочинець": у Києві зірвали засідання українсько-російської рибної комісії щодо Азовського моря (фото, відео)

Нардеп Сергій Висоцький повідомив, що зусиллями парламентаріїв "засідання комісії зірвано".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі в Києві повідомив про неприпустимість подібних переговорів, а також зажадав від СБУ негайно видворити з України главу російської делегації, керівника Азово-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігоря Рульова.

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"Я вас закликаю припинити цю діяльність. Тут сидить злочинець, який в'їхав на нашу територію, яку окупувала Росія. Ви розмовляєте зі злочинцем... Я не можу 5 років відвідати Крим. Вони вбивають, викрадають наших дітей. У нас понад 70 осіб (політв'язнів – Ред.) сидять у російських в'язницях. Я вас закликаю негайно припинити це збіговисько", – заявив Чубаров у ході засідання рибкомісії, передає "Крим.Реалії".

У свою чергу, нардеп Сергій Висоцький, який також відвідав засідання рибкомісії, повідомив, що зусиллями парламентаріїв "засідання комісії зірвано".

"Заїхав на "рибну комісію". Тут є ще Рефат Чубаров. Це ганьба. Голова "російської делегації" представник рибгоспу Росії Рульов незаконно в'їхав на територію Криму в аеропорт Сімферополь. І це не заважає нашим представникам сидіти за одним столом з цією людиною. Зараз нашими зусиллями засідання комісії зірвано. Вимагаємо від усіх державних органів відкликати своїх представників в ній та припинити цю ганьбу", – написав він на своїй сторінці в Facebook.