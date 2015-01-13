ЗМІ: Елітний будинок екс-міністра Ставицького восени оформили на кіпрський офшор

Про це пише у своєму блозі журналіст "Deutsche Welle" Катерина Каплюк, передає Українська правда.

Як зазначає авторка, будинок на вул. Дубенська, 14 (біля Ботанічного саду) раніше був оформлений на його тещу Валентину Ушакову.

Читайте такожЗМІ: Елітний будинок Януковича на Оболоні оформлено на нового власника (фото)

З жовтня 2014-го власником будівлі стала кіпрська компанія "Магавенія Інвестментс" ("Magavenia Investments"), йдеться у блозі.

На цю ж "Магавенія Інвестментс" нещодавно переписали ТОВ "Актив капітал груп", яким раніше володіла Ушакова. Директором "Актив капітал груп" і досі лишається Анатолій Ставицький, батько екс-міністра.

Власником "Магавенії" є компанія "Сайкон Холдінгс ЛТД" ("Sykon Holdings LTD").

Крім того, журналістка повідомила про офіційних власників квартир у Пасажі на Хрещатику.

За словами авторки, наприкінці 2000-х квартирами № 30-31 володіла близька до екс-глави Партії зелених Володимира Костеріна фірма "Медіа Проект Плюс", але хто саме був власником в 2013-2014 роках, мені наразі невідомо. Як казали сусіди, найчастіше на цьому поверсі можна було побачити тещу Ставицького. Тепер же принаймні одній квартирі (а саме №31) навряд загрожує арешт.

"Відповідно до запису в реєстрі, в грудні 2014-го її власницею стала Юлія Лаута. Так звати подругу/дівчину сина Ставицького, яка неодноразово на камеру заявляла про давнє знайомство із ним", - пише Каплюк.

Іншою квартирою в Пасажі (№78), де ще на початку 2014-го була прописана дружина міністра Олена, володіє компанія "Еліт-Рент".

Ця фірма має у власності й одну з квартир на бульварі Дружби Народів, 14-16: у цьому будинку правоохоронці знайшли дорогоцінності міністра Ставицького під час обшуків, проведених після його втечі з України після Майдану.

Власник "Еліт-Рента" ховається за шотландською фірмою, однак директор та підписант компанії Сергій Пушкаренко і Володимир Дроботя виявились давніми знайомими екс-міністра. Пушкаренко, наприклад, ще й певний час очолював компанію "Голден Деррік".

Як відомо, після втечі Ставицького з України у нього провели обшук і вилучили колекцію наддорогих годинників, діаманти, злитки золота та 5 мільйонів доларів готівки.

Ставицький був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.