Україна та Хорватія обговорили розвиток діалогу у сфері реінтеграції окупованих РФ територій

Україна предметно вивчає досвід Хорватії у сфері деокупації та реінтеграції окупованої території.

Представники України і Хорватії окреслили перспективи розвитку діалогу у сфері деокупації та реінтеграції українських територій, окупованих Росією.

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Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це йшлося в Києві під час другого засідання українсько-хорватської робочої групи зі співробітництва під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Здравки Бушич.