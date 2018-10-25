Україна та Хорватія обговорили розвиток діалогу у сфері реінтеграції окупованих РФ територій
Представники України і Хорватії окреслили перспективи розвитку діалогу у сфері деокупації та реінтеграції українських територій, окупованих Росією.
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Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це йшлося в Києві під час другого засідання українсько-хорватської робочої групи зі співробітництва під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Здравки Бушич.
У засіданні також взяли участь заступник міністра науки і освіти Хорватії Івана Франич та українські й хорватські експерти.
"У ході переговорів сторони окреслили перспективи розвитку двостороннього політичного діалогу, обговорили механізм застосування в Україні хорватського досвіду реінтеграції тимчасово окупованої території, передусім з точки зору забезпечення соціального захисту населення, інформаційної роботи, відбудови інфраструктури та розмінування", - йдеться у повідомленні.
"Хорватська сторона підтвердила підтримку офіційним Загребом євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України та висловили готовність всебічно сприяти нашій державі у реалізації започаткованих реформ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня радник міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишній посол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко висловив думку, що миротворча місія ООН на Донбасі має бути розгорнута за «хорватською моделлю». За його словами, на чолі миротворчої місії, контингент якої має налічувати від 25 до 50 тис. осіб з 30 країн світу, повинна стояти міжнародна перехідна адміністрація.