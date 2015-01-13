Генштаб: в результаті обстрілу донецького аеропорту поранено 6 бійців

Про це заявив представник генерального штабу, генерал Богдан Бондар під час доповіді у сесійній залі Верховної Ради, передає "Апостроф".

Читайте такожСитуацію в донецькому аеропорті стабілізували, кіборгів підтримала артилерія

"В результаті останніх обстрілів протягом минулої доби було шестеро поранених, які в даний час евакуйовані. Військовослужбовці забезпечені боєприпасів, продуктами і водою",- заявив Богдан Бондар.

"Починаючи зі вчора, обстріли посилилися. В даний час обстановка стабілізувалася, але є загроза посилення обстрілів",- заявив він.