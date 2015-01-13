Генштаб: в результаті обстрілу донецького аеропорту поранено 6 бійців

17:51, 13 січня 2015
Політика
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В результаті обстрілу донецького аеропорту протягом останніх діб було поранено шестеро військовослужбовців.

В результате обстрелов Донецкого аэропорта ранены 6 военных/ facebook.com/sergei.loiko

Про це заявив представник генерального штабу, генерал Богдан Бондар під час доповіді у сесійній залі Верховної Ради, передає "Апостроф".

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"В результаті останніх обстрілів протягом минулої доби було шестеро поранених, які в даний час евакуйовані. Військовослужбовці забезпечені боєприпасів, продуктами і водою",- заявив Богдан Бондар.

"Починаючи зі вчора, обстріли посилилися. В даний час обстановка стабілізувалася, але є загроза посилення обстрілів",- заявив він.

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