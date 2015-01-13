У четвер Європарламент закличе ЄС включити "ДНР" і "ЛНР" до списку терористичних організацій - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму зверненні, яке оприлюднене у вівторок ввечері.

”Позавчора в Парижі разом з лідерами провідних країн світу і мільйонами французів я вшанував пам`ять жертв теракту в столиці Франції. Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події з одного й того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом.

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Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартін Шульц запевнив, що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародно-правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати Мінські домовленості; які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян”, - зазначив глава держави.

Порошенко висловив глибоке співчуття родинам загиблих та постраждалих від рук терористів.

”Закликаю весь світ до солідарності з Україною, а всіх українців - до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас Батьківщина – Україна, і ми її захистимо!” - підкреслив Порошенко.