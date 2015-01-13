Порошенко заявляє, що залишається прихильником мирного врегулювання на Донбасі

Про це йдеться у його зверненні, яке оприлюднене у вівторок ввечері.

”Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі - в рамках мого Мирного плану і Мінських домовленостей. Робив, роблю і робитиму для цього все можливе. І навіть - неможливе”, - зазначив глава держави.

Порошенко підкреслив, що ”сьогоднішня страшна трагедія під Волновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю”.

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”Ці смерті – на совісті об`єднаної деенерівсько-еленерівської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується; хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знову штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. Будучи прихильниками миру, ми готові боронити свою землю. З вересня минулого року, за час поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м`язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої”, - зазначив також президент у своєму зверненні.