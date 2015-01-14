Байден і Яценюк домовилися домагатися від РФ виконання зобов'язань

"Сторони обговорили нещодавню зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини, погодилися, що важливо домагатися від Росії виконання зобов'язань згідно з мінськими домовленостями, у тому числі здійснення моніторингу ОБСЄ на російсько-українському кордоні, повернути заручників і виведення іноземних військ і озброєнь з території України", - йдеться в повідомленні Білого дому, пише Росбалт.

Читайте такожПорошенко і Байден обговорили надання Україні фінансової допомоги

Байден також поінформував Яценюка про рішення США надати Україні в 2015 році кредитні гарантії на суму $2 млрд.

Перша половина гарантій буде надана у першій половині поточного року, друга - наприкінці року.