Байден і Яценюк домовилися домагатися від РФ виконання зобов'язань
07:48, 14 січня 2015Політика
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Віце-президент США і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обговорили ситуацію на Сході України.
Джозеф Байден / УНІАН
"Сторони обговорили нещодавню зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини, погодилися, що важливо домагатися від Росії виконання зобов'язань згідно з мінськими домовленостями, у тому числі здійснення моніторингу ОБСЄ на російсько-українському кордоні, повернути заручників і виведення іноземних військ і озброєнь з території України", - йдеться в повідомленні Білого дому, пише Росбалт.
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Байден також поінформував Яценюка про рішення США надати Україні в 2015 році кредитні гарантії на суму $2 млрд.
Перша половина гарантій буде надана у першій половині поточного року, друга - наприкінці року.
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