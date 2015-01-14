Байден і Яценюк домовилися домагатися від РФ виконання зобов'язань

07:48, 14 січня 2015
Політика
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Віце-президент США і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обговорили ситуацію на Сході України.

УНИАН

"Сторони обговорили нещодавню зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини, погодилися, що важливо домагатися від Росії виконання зобов'язань згідно з мінськими домовленостями, у тому числі здійснення моніторингу ОБСЄ на російсько-українському кордоні, повернути заручників і виведення іноземних військ і озброєнь з території України", - йдеться в повідомленні Білого дому, пише Росбалт.

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Байден також поінформував Яценюка про рішення США надати Україні в 2015 році кредитні гарантії на суму $2 млрд.

Перша половина гарантій буде надана у першій половині поточного року, друга - наприкінці року.

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