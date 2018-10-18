Лавров заявив, що РФ не пустить кораблі НАТО на навчання в Азовському морі

Глава МЗС Росії назвав плани провести навчання НАТО в Азовському морі "нереальними".

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія не дозволить пройти кораблям НАТО в Азовське море.

Про це він розповів під час інтерв'ю Paris Match.

"Зараз Україна хоче закликати натовські навчання в Азовське море, але туди вже не можна буде пройти, тому що наш договір з Україною вимагає обопільної згоди для проходу військових кораблів в Азовське море", - сказав Лавров.

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Глава російського МЗС зазначив, розміщення американської дивізії на постійній основі на території Польщі стало б прямим порушенням Основного акта Росія-НАТО, і РФ буде стежити за такими процесами, адже це стосується її безпеки.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін 15 жовтня провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Під час неї сторони обговорили зокрема взаємодію на Чорному і Азовському морях, посилення безпеки сховищ боєприпасів й ефективнішу діяльність трастових фондів та проектів.