Рада розглядає питання пенсій та відповідальності за військові злочини (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також у першому читанні парламент розгляне законопроект про внесення змін до закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (щодо удосконалення пенсійного забезпечення).

Читайте такожРада попередньо підтримала законопроект про суспільне телерадіомовленняКрім того, зокрема, розглядатимуться законопроекти, які стосуються недопущення розкрадання природного газу та безпеки на морському та річковому транспорті.