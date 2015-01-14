Сьогоднішнє засідання Ради закрили, депутати зберуться завтра вранці

Щосереди парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14.00.

Сьогоднішнє засідання парламенту завершено достроково. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання о 13.22, оскільки були розглянуті всі питання порядку денного. Читайте такожДепутати доопрацювали бюджет, піднявши собі зарплату - Павловський Як відомо, відповідно до Регламенту ВР, щосереди парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14.00. Гройсман нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.

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