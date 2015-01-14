Сьогоднішнє засідання Ради закрили, депутати зберуться завтра вранці
13:52, 14 січня 2015Політика
644 0
Щосереди парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14.00.
Депутати зберуться на засідання завтра / Фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання парламенту завершено достроково.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання о 13.22, оскільки були розглянуті всі питання порядку денного.
Читайте такожДепутати доопрацювали бюджет, піднявши собі зарплату - Павловський
Як відомо, відповідно до Регламенту ВР, щосереди парламент працює тільки на ранковому засіданні, яке завершується о 14.00.
Гройсман нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter