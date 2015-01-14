В МЗС радять обережно ставитися до заяв московського Червоного Хреста

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Такої інформації у нас немає і я б взагалі з поправкою ставився до заяв пана Трунова, який сьогодні говорить про те, що так звані гуманітарні конвої, які прибувають з Росії, є порушенням міжнародного законодавства, завтра він уже, очевидно під тиском, відмовляється від цих слів, заявляє про якісь позови щодо ЗМІ, які це опублікували, тобто абсолютний нонсенс. Тому це чергові заяви московського Червоного хреста, очевидно, з того ж самого розряду”, - сказав він.

Як повідомлялося, 13 січня голова відділення московського "Червоного хреста" Ігор Трунов заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв заяву московського відділення Червоного Хреста про злочини, нібито вчинені представниками України на Донбасі.

Читайте такожРосія своїми "гумконвоями" порушує міжнародне право - Московський Червоний Хрест "Я отримав лист від прокурора Міжнародного кримінального суду, що нашу заяву прийнято і розпочато комунікації про розслідування фактів злочинів проти людяності, скоєних посадовими особами України", - заявив Трунов.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розглядає персональну відповідальність – "це не відповідальність держави, а персонально посадових осіб, які віддавали ті чи інші накази".