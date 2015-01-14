ОБСЄ пропонує спільно розслідувати обстріл під Волновахою

Про це заявив заступник голови місії Олександр Хуг, передає ВВС Україна.

До складу групи мають увійти представники спільного центру із контролю та координації режиму припинення вогню від України, Росії та так званої "ДНР".

"Наша місія виступила з ініціативою для зацікавлених сторін заснувати незалежний спільний орган, до складу якого входитимуть представники спільного центру із контролю та координації від України, Росії та ДНР з метою проведення ними спільного незалежного розслідування подій", - сказав він на брифінгу в Донецьку.

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За його словами, "учасники спільного центру із контролю та координації цю пропозицію підтримали".

СММ ОСБЄ, у свою чергу, здійснюватиме моніторинг роботи слідчої групи та доповідатиме про результати.

Пан Хуг також повідомив, що місія ОБСЄ провела у Донецьку низку робочих зустрічей із метою "розібратися у подіях у Волновасі".