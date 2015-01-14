Могеріні: Ніяких змін позиції ЄС щодо невизнання анексії Криму - не в цьому тисячолітті

Про це вона заявила у середу в Страсбурзі в Європейському парламенті під час обговорення ситуації в Україні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Я не зазначила під час дискусії, але про це я говорила неодноразово, це також є нашою офіційною позицією, що не буде ніяких змін щодо нашої політики стосовно невизнання незаконної анексії Криму. Це абсолютно чітко – ви не змінюєте кордони силою - не на цьому континенті, не у цьому сторіччі, не у тисячолітті. Ви цього не робите», - заявила Могеріні.

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Незмінною залишається позиція ЄС і щодо санкцій стосовно Росії. «Нас єднає необхідність утримувати тиск на Росію. Може, я не була чіткою у своєму вступному слові, тому що ми не починаємо (зустріч - УНІАН) з нуля, а з того, на чому ми зупинилися під час нашої останньої зустрічі. Але зрозуміло, що санкції щодо Росії на місці. Вони працюють економічно. Чи вони працюють політично? Можливо, вони також почнуть працювати. Також зрозуміло, і ми про це неодноразово говорили, що будь-які рішення щодо санкцій будуть базуватися на конкретному розвитку на місці. Ні у кого стосовно цього не може бути сумнівів», - наголосила Високий представник.

Разом з тим, Могеріні зазначила, що «це не значить, що ми не повинні говорити (з Росією - УНІАН)». «Важко вести переговори, якщо ви не говорите з тими, з ким ви повинні вести переговори. Українці та росіяни говорять один з одним, і ми з свого боку повинні підтримувати цей діалог», - підкреслила вона.

При цьому Високий представник зауважила, що її роль полягає у підтримці «будь-яких форм та форматів діалогу, які допоможуть нам та українцям разом з Росією просуватися вперед щодо позитивного результату – вирішення конфлікту, яке базується на повазі та відновленні українського суверенітету та територіальної цілісності та поваги міжнародних принципів та права».

Могеріні також вважає, що в ЄС єдині щодо підтримки Україні на різних рівнях – політичному, рівні безпеки, гуманітарному рівні.