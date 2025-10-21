Цей кросовер поза конкуренцією: оприлюднено рейтинг найпопулярніших гібридів в Україні

Ринок гібридних автомобілей у третьому кварталі чітко показав, що Toyota є абсолютним лідером в даному сегменті. Про це повідомляють фахівці Інституту досліджень авторинку.
Вживані гібридні автомобілі
Серед вживаних машин найбільший попит мав кросовер Toyota RAV4 - кількість проданих машин становить 693. Далі йдуть Toyota Camry та Ford Fusion з показниками у 449 та 439, відповідно.
Фахівці звертають увагу на великий інтерес українців до преміум-сегмента.
Так, у десятку найпопулярніших брендів увійшли одразу чотири німецькі та один японський преміальний бренд: Mercedes-Benz, BMW, Audi та Lexus. Таким чином, гібриди купують не лише з міркувань економії, а й як статусні автомобілі.
Нові гібридні автомобілі
Схожа ситуація на ринку нових авто, де знову ж таки з величезним відривом домінує Toyota – її показники становили 1518 проданих машин. Серед окремих моделей лідерську позицію займає Toyota RAV4 – у третьому кварталі було продано 790 таких автомобілів.
На другій позиції знаходиться Toyota Yaris Cross (324), тоді як третю займає Renault Duster (228).
"Модельний рейтинг нових гібридів чітко відображає пріоритети українського покупця: це кросовери та перевірені, ліквідні моделі", – кажуть в Інституті досліджень авторинку.
Причиною популярності Toyota в обох сегментах фахівці вважають те, що саме вона першою зробила ставку на гібридні технології. Окрім цього, японський автогігант пропонує дуже широкий асортимент перевірених авто.
Український авторинок – останні новини
Раніше УНІАН повідомив, що у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях найбільш затребуваною моделлю у вересні виявився електричний автомобіль Volkswagen ID. UNYX. Водночас у столиці частіше купували кросовер Renault Duster.
А ще раніше стало відомо, що минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 12,6 тисячі легкових авто з бензиновими ДВЗ. Серед нових моделей найбільшим попитом користувалися Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Kia Sportage.