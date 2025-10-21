Цей кросовер поза конкуренцією: оприлюднено рейтинг найпопулярніших гібридів в Україні

Як серед нових, так і серед вживаних гібридів найбільш затребуваним автомобілем виявився кросовер Toyota RAV4.

Ринок гібридних автомобілей у третьому кварталі чітко показав, що Toyota є абсолютним лідером в даному сегменті. Про це повідомляють фахівці Інституту досліджень авторинку.

Вживані гібридні автомобілі

Серед вживаних машин найбільший попит мав кросовер Toyota RAV4 - кількість проданих машин становить 693. Далі йдуть Toyota Camry та Ford Fusion з показниками у 449 та 439, відповідно.

Фахівці звертають увагу на великий інтерес українців до преміум-сегмента.

Так, у десятку найпопулярніших брендів увійшли одразу чотири німецькі та один японський преміальний бренд: Mercedes-Benz, BMW, Audi та Lexus. Таким чином, гібриди купують не лише з міркувань економії, а й як статусні автомобілі.

Нові гібридні автомобілі

Схожа ситуація на ринку нових авто, де знову ж таки з величезним відривом домінує Toyota – її показники становили 1518 проданих машин. Серед окремих моделей лідерську позицію займає Toyota RAV4 – у третьому кварталі було продано 790 таких автомобілів.

На другій позиції знаходиться Toyota Yaris Cross (324), тоді як третю займає Renault Duster (228).

"‎Модельний рейтинг нових гібридів чітко відображає пріоритети українського покупця: це кросовери та перевірені, ліквідні моделі", ‎– кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Причиною популярності Toyota в обох сегментах фахівці вважають те, що саме вона першою зробила ставку на гібридні технології. Окрім цього, японський автогігант пропонує дуже широкий асортимент перевірених авто.

Раніше УНІАН повідомив, що у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях найбільш затребуваною моделлю у вересні виявився електричний автомобіль Volkswagen ID. UNYX. Водночас у столиці частіше купували кросовер Renault Duster.

А ще раніше стало відомо, що минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 12,6 тисячі легкових авто з бензиновими ДВЗ. Серед нових моделей найбільшим попитом користувалися Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Kia Sportage.

