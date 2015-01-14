Більшість Європарламенту підтримує Україну

Це випливає з дискусії щодо ситуації в Україні, яка пройшла у середу в Страсбурзі з Європейському парламенті, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Таким чином, можна очікувати, що ЄП підтримає резолюцію щодо ситуації в Україні, голосування якої відбудеться у четвер.

Так, зокрема, на підтримку України виступили всі лідери політичних груп ЄП.

Зокрема, один з лідерів групи Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський розкритикував зусилля ЄС, назвавши його «карликом, а не суперсилою». «ЄС робить багато, але недостатньо, часто ми робимо замало, запізно. Ми ховаємося за ОБСЄ, Червоним Хрестом та деякими державами-членами. Ми не називаємо те, що відбувається, своїми іменами – війна це війна, терор – це терор», - сказав він.

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Представник соціалістів Кнут Флікенштайн зазначив, що гуманітарна ситуація викликає велике занепокоєння і висловився за збільшення гуманітарної допомоги. «Російські солдати та найманці повинні піти зараз, а не у якомусь майбутньому, і ми закликаємо всіх негайно виконати Мінські домовленості», - сказав він. Соціаліст також торкнувся внутрішніх питань України, зазначивши важливість проведення реформ, боротьби з корупцією. «І тоді люди побачать різницю», - наголосив політик.

Ричард Лєгутко, який представляв консерваторів, також заявив про підтримку України та резолюції щодо ситуації в Україні і наголосив на необхідності допомогти Києву.

Представник лібералів Йоханнес Ван Бален поставив питанням: «Чи Росія дійсно намагається продемонструвати добру волю, моніторити свої кордони та запобігти незаконним формуванням та іншим бути на сході України? Ні, цього не сталося. Чи були будь-які позитивні сигнали з боку Путіна стосовно Криму? Жодного».

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У цьому зв’язку він заявив, що «санкції повинні зробити свою роботу і вони це роблять». «Я сподіваюся, що вони вдарять Путіна достатньо, щоб він відчув та пішов за стіл переговорів і щоб був результат. А результат – це визнання, що Україна – незалежна нація з міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді ми підемо далі», - сказав Ван Бален.

Аналогічні позиції висловили зелені та група європейських об’єднаних та прямої демократії.