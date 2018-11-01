Порошенко програє другий тур будь-якому з суперників - опитування

Потенційними суперниками Порошенка у другому турі можуть бути Бойко, Тимошенко і Гриценко, і всім трьом він поступається, свідчить опитування.

Якби вибори глави держави проводилися сьогодні, чинний президент України Петро Порошенко програв би другий тур кожному з потенційних суперників.

Про це свідчать результати спільного опитування Центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи "Рейтинг".

Читайте такожНовий президентський рейтинг: Тимошенко - у лідерах, Зеленський обігнав Порошенка

Як показує дослідження, у разі виходу в другий тур Гриценка і президента Петра Порошенка лідер "Громадянської позиції" виграє у нинішнього глави держави з результатом 33,1% проти 14,3%.

При виході у другий тур Тимошенко і Порошенка лідер "Батьківщини" виграє у чинного президента з результатом 30,7% проти 15,1%.

Якщо у другий тур вийдуть Порошенко і Бойко, рівень їх підтримки серед респондентів приблизно однаковий – 20% у президента проти 20,2% у його потенційного опонента.

У ході дослідження були опитані 13684 респондента. Опитування проводилося з 28 вересня по 16 жовтня 2018 року на всій території України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стандартне відхилення при достовірних 95% не перевищує 0,85%.