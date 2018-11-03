У Стамбулі Порошенко зустрівся із вселенським патріархом

Зустріч проходить в рамках офіційного візиту глави Української держави Петра Порошенка до Туреччини.

У Стамбулі президент України Петро Порошенко проводить зустріч із вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

«Триває зустріч президента України з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

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27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.