Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося додому - Клімкін

Клімкін прокоментував угоду про співпрацю та взаємодію між Києвом і Константинопольським патріархатом щодо створення помісної православної церкви в Україні, підписану за підсумками зустрічі Петра Порошенка та Вселенського патріарха Варфоломія в Стамбулі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що відхід української православної церкви від російського православ'я до світового стане позитивом і для світової церковної громади, і для російської церкви.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в "Твіттері".

"Слова Його Святості Патріарха Варфоломія до нас: "Почувайте себе тут вдома!". Не як вдома, а саме вдома. Ми залишаємо російське православ'я і повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної громади і навіть для російської церкви ", - зазначив міністр.

Слова Його Всесвятості Патріарха Варфоломія до нас: «Почувайте себе тут вдома!». Не як вдома, а саме вдома. Ми залишаємо російське православ`я та повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної спільноти і навіть для російської церкви — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 3, 2018

Раніше в цей день президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій за підсумками зустрічі в Стамбулі підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Києвом і Константинопольським патріархатом зі створення помісної православної церкви в Україні, що є черговим кроком до отримання Томосу.

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Згідно з документом, Вселенський патріарх надає Томос, визнаючи незалежність Української церкви, і вручає його предстоятелю, якого обрали на Соборі. Українська держава, згідно з Конституцією і законів, надає цим процесам сприяння.

Також, згідно з угодою, буде зареєстрована місія Вселенського патріархату в Києві - фактично, посольство, яке буде представляти Вселенську патріархію в Києві і буде сприяти зв'язкам незалежної Української церкви зі Вселенським православ'ям. Таким чином, це і є Ставропігія (представництво), відкриття якої передбачено ухваленим раніше рішенням Синоду Вселенського патріархату.

Тепер українські єпископи повинні зібратися на Собор і обрати предстоятеля.